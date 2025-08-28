Бывший СССР
Пашинян после угрозы показать пенис перешел к действиям

Пашинян после угроз показать пенис главе ААЦ объявил о начале его отстранения
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян спустя два месяца после угроз показать пенис главе Апостольской армянской церкви (ААЦ) Гарегину II объявил о начале его отстранения от должности. Об этом он рассказал во время брифинга, трансляцию ведет агентство Armenpress на YouTube.

«Моя позиция по Армянской апостольской церкви не изменилась и не может измениться ни при каких обстоятельствах. Ктрич Нерсисян (имя главы ААЦ в миру — прим. «Ленты.ру») должен покинуть свой пост», — заявил Пашинян.

Он также отметил, что готовится возглавить процесс отстранения Гарегина II от должности.

В июне Пашинян пригласил главу ААЦ Гарегина II к себе для демонстрации своего пениса. Так премьер хотел опровергнуть обвинения священника в обрезании. Это произошло на фоне публичного конфликта Пашиняна с духовенством.

