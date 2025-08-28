Первый «русский мэр» в Колумбии заявил о попытках его сместить

Мэр колумбийской Тунхы Краснов заявил, что его пытаются сместить с должности

«Русский мэр» колумбийского города Тунха Михаил Краснов заявил, что его пытаются сместить с должности, применяя «политические интриги». Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

В качестве причины таких действий Краснов назвал боязнь прошлого градоначальника, который не хочет привлечения к ответственности за прошлые деяния на посту. По его словам, бывший мэр города «много натворил», разорив муниципалитет.

Еще одной причиной может быть смена электорального цикла, поскольку в марте 2026 года в стране пройдут парламентские выборы.

«Конечно, определенные политические силы тут пытаются меня сместить, чтобы использовать мэрию как источник доходов для финансирования избирательных кампаний. При мне это невозможно», — добавил россиянин.

Кроме того, третья причина может заключатся в том, что политик одержал победу «без денег», а это по природе самой политической системы Колумбии достаточно нестандартно. Краснов пояснил, что на своем посту останется как минимум до 2026 года, но допустил и возможный отъезд в РФ в зависимости от развития ситуации.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Колумбии лишила полномочий на 14 лет мэра Тунхи Краснова. Как выяснил надзорный орган, Краснов не имел возможности регистрироваться в качестве кандидата на выборах в 2023 году, поскольку он являлся преподавателем местного вуза.

После того как Краснов победил на мэрских выборах, Генпрокуратура Колумбии решила провести расследование возможных нарушений законодательства. Помимо прочего, органы прокуратуры намеревались узнать обстоятельства получения россиянином паспорта Колумбии.