Кондратьев: Площадь лесного пожара под Геленджиком возросла до 32 га

Площадь лесного пожара под Геленджиком в Краснодарском крае увеличилась до 32 гектара. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По словам политика, с огнем борются более 330 человек, вместе с профессиональными спасателями пришли на помощь волонтеры.

Кондратьев подчеркнул, что на данный момент ожидается увеличение группировки. К ликвидации пожара привлекли вертолет и самолет МЧС России.

Пожар разгорелся 28 августа в районе села Криница после падения обломков беспилотника. Угроза для местных жителей отсутствует. Пламенем оказалась окружена группа туристов из 23 человек — они отдыхали на нудистском пляже. Их эвакуировали.