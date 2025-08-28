Россия
21:38, 28 августа 2025Россия

Площадь лесного пожара под Геленджиком возросла

Кондратьев: Площадь лесного пожара под Геленджиком возросла до 32 га
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Площадь лесного пожара под Геленджиком в Краснодарском крае увеличилась до 32 гектара. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По словам политика, с огнем борются более 330 человек, вместе с профессиональными спасателями пришли на помощь волонтеры.

Кондратьев подчеркнул, что на данный момент ожидается увеличение группировки. К ликвидации пожара привлекли вертолет и самолет МЧС России.

Пожар разгорелся 28 августа в районе села Криница после падения обломков беспилотника. Угроза для местных жителей отсутствует. Пламенем оказалась окружена группа туристов из 23 человек — они отдыхали на нудистском пляже. Их эвакуировали.

