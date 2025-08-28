Флагманский iPhone снова подешевел

Hi-Tech Mail.ru: Стоимость iPhone 15 Pro снизилась до 78 тысяч рублей

Стоимость флагманского смартфона 2023 года выпуска снизилась до очередной важной отметки. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что в конце лета iPhone 15 Pro стал дешевле 80 тысяч рублей. На российских маркетплейсах стоимость девайса снизилась до 78 тысяч рублей. Последний раз топовый девайс 2023 года дешевел в мае — тогда его стоимость впервые снизилась до 80 тысяч рублей. «За полгода цена модели просела на 13 процентов», — заключили специалисты.

Авторы материала сравнили iPhone 15 Pro с актуальным iPhone 16 Plus, который стоит около 78-80 тысяч рублей. Однако более старая модель выгодно отличается наличием дисплея с частотой 120 герц, титанового корпуса и третьей камеры.

15 Pro вышел с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, процессором A17 Pro и 8 гигабайтами оперативной памяти. На задней панели девайса расположили три камеры — основной объектив разрешением 48 мегапикселей, 12-мегапкисельный ультраширокоугольный сенсор и телеобъектив на 12 мегапикселей с трехкратным оптическим зумом. Модель имеет аккумулятор емкостью 3274 миллиампер-часа.

Ранее стало известно, что стоимость iPhone 16 рекордно снизилась на российском рынке — до 55 тысяч рублей. На старте продаж девайс оценивали в 114 тысяч рублей.