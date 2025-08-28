Политолог объяснил сообщения о серьезном изменении позиции США по Украине

Дудаков: К плану гарантий безопасности для Украины со стороны США есть вопросы

США могут помочь Европе с обеспечением послевоенной безопасности Украины, но только в части разведки и обслуживании техники, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что президент США Дональд Трамп стремится сокращать американский военный контингент в Европе

Ранее Financial Times (FT) со ссылкой на источники написала о том, что США серьезно изменили позицию по предоставлению Украине гарантий безопасности после окончания конфликта. По данным издания, Вашингтон согласился предоставить возможным контингентам стран Запада средства разведки, а также критически важные системы, необходимые для поддержания воздушной безопасности. Кроме того, Вашингтон может помочь Европе со структурами командования и контроля за критически важными системами.

«Если же мы говорим про вот этот самый конкретный план, то здесь, конечно, все-таки вопросы есть. Потому что если США хотя бы какую-то будут поддержку предоставлять европейским странам, то придется для этого, возможно, либо сохранять, либо наращивать свой европейский контингент. Сейчас основной настрой администрации Трампа — это все-таки постепенно его сокращать. Сокращать свое военное присутствие в Европе и перенаправлять его на другие направления», — сказал Дудаков.

Он выразил сомнение в том, что изложенный план будет поддержан Трампом. По его мнению, США могут поставлять разведданные и помогать с обслуживанием техники и систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Серьезно включаться в возможную миротворческую миссию, я думаю, что США не будут. Тем более, что позиция России такова, что для нас это неприемлемо», — подытожил политолог.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что гарантии безопасности Украины по образцу 5-й статьи Устава НАТО — основной вариант, который рассматривают западные союзники Киева.

