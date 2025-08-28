Мир
10:26, 28 августа 2025Мир

Раскрыто серьезное изменение в позиции США по Украине

FT: США серьезно изменили позицию по гарантиям безопасности для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

США серьезно изменили позицию по предоставлению Украине гарантий безопасности после окончания конфликта. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон согласился предоставить возможным контингентам стран Запада средства разведки, а также критически важные системы, необходимые для поддержания воздушной безопасности.

«Это серьезное изменение позиции», — подчеркивается в публикации.

Источники сообщили о возникшем у президента США Дональда Трампа понимании, что для достижения мира на Украине необходим вклад Америки «в обеспечение его устойчивости». По информации неназванных чиновников, план гарантий безопасности может быть представлен «вскоре».

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что гарантии безопасности Украины по образцу 5-й статьи Устава НАТО — основной вариант, который рассматривают западные союзники Киева.

