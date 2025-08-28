Названы регионы России под угрозой подтопления

Синоптик Вильфанд: Осенью ливни грозят подтоплением 12 регионам России

Сильные дожди осенью грозят подтоплением 12 регионам России. Где ждать экстремальных осадков, «Известиям» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Больше осадков, чем в сентябре 2024 года ожидается в регионах Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. Сильные дожди, как говорят на сегодняшний день прогнозы, прольются на Кубани и в Ставрополье. В Москве в начале сентября пройдут кратковременные дожди и грозы. Дожди будут также хлестать в Санкт-Петербурге, хоть и в пределах многолетней нормы, предупреждает синоптик. Выше нормы в сентябре осадки выпадут в Бурятии, Иркутской области, Забайкалье, Туве, на юге Амурской области и на севере Якутии. Наиболее изменчивой погода в сентябре окажется на Дальнем Востоке: сильные дожди и температурные качели возможны в Приморье, на Сахалине и на юге Хабаровского края.

Ранее в МЧС предрекли рост метеорологических катаклизмов в России. Погодные условия в стране будут ухудшаться на фоне глобального потепления.