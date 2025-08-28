Россия
Появились подробности о пострадавшей при происшествии с батутом в Уфе девочке

В Уфе девочка получила перелом свода черепа при опрокидывании батута
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Уфе девочка получила перелом свода черепа при опрокидывании батута. Ее родители выяснили, что оборудование было размещено на детской площадке на улице Летчиков незаконно. Такие подробности о происшествии появились у издания Baza в Telegram-канале.

Накануне ураганным ветром перевернуло батут, на котором в тот момент находились дети. Пострадали четыре ребенка. Пятилетняя девочка во время происшествия ударилась головой и потеряла сознание. С ней на батуте находился старший брат, мальчик сразу связался с родителями, на место прибыли сотрудники скорой помощи.

Дошкольницу привезли в больницу с травмой черепа, кровоизлиянием в мозг, переломом третьего и четвертого позвонков, а также тазовой кости. Врачи назвали ее состояние тяжелым. Они допустили, что девочке придется остаться на 20 дней в нейрохирургическом отделении.

Родители пострадавшей намерены привлечь к ответственности установщиков батута. По их информации, аттракцион разместили на площадке без разрешения администрации.

Происшествие с детьми в Уфе попало на видео. На опубликованных кадрах надувной аттракцион порывом ветра перевернуло набок.

