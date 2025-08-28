Мир
22:53, 28 августа 2025

Причастного к удару ВСУ по нефтепроводу «Дружба» пригласили в Польшу

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Agencja Gazeta / Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригласил в страну командира Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди (позывной – Мадяр), причастного к удару по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Командир Мадяр: если вам нужен отдых, и Венгрия не впускает вас, пожалуйста, приезжайте в Польшу», — пригласил Сикорский.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия запретила въезд в страну и Шенгенскую зону командиру ВСУ, ответственному за атаку на нефтепровод «Дружба».

Национальное управление по вопросам иммиграции республики подтвердило личность украинского военнослужащего, осуществившего удары по «Дружбе». Им оказался командир ВСУ Бровди, который является этническим венгром из Закарпатья.

