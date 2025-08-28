Причастного к удару ВСУ по нефтепроводу «Дружба» пригласили в Польшу

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригласил в страну командира Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди (позывной – Мадяр), причастного к удару по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Командир Мадяр: если вам нужен отдых, и Венгрия не впускает вас, пожалуйста, приезжайте в Польшу», — пригласил Сикорский.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия запретила въезд в страну и Шенгенскую зону командиру ВСУ, ответственному за атаку на нефтепровод «Дружба».

Национальное управление по вопросам иммиграции республики подтвердило личность украинского военнослужащего, осуществившего удары по «Дружбе». Им оказался командир ВСУ Бровди, который является этническим венгром из Закарпатья.