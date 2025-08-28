Культура
11:06, 28 августа 2025Культура

Прилучный поздравил Муцениеце со свадьбой

Актер Павел Прилучный поздравил со свадьбой бывшую жену Агату Муцениеце
Ольга Коровина

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Российский актер Павел Прилучный поздравил бывшую супругу Агату Муцениеце со свадьбой. Его цитирует Telegram-канал Super.ru.

Прилучный и его жена Зепюр Брутян в беседе с журналистами передали поздравления Муцениеце и прокомментировали дату бракосочетания, которая совпала с годовщиной их свадьбы. По словам супругов, это может быть простым совпадением.

«25 августа у многих свадьбы, это популярная дата. Счастья молодым! Совет да любовь», — добавил Прилучный.

Муцениеце и Прилучный официально оформили развод в 2020 году. В браке, который длился десять лет, родились двое детей — сын Тимофей и дочь Мия.

25 августа Муцениеце вышла замуж за своего возлюбленного, аккордеониста Петра Дрангу. Об их отношениях стало известно в конце 2024 года, а в июне 2025-го актриса объявила, что ждет третьего ребенка.

