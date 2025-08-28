Из жизни
11:50, 28 августа 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала семь загадочных слов

Радиостанция УВБ-76 передала шифровки со словами азооспермия, режемюль и дворник
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom  

Радиостанция УВБ-76 передала шесть загадочных сообщений с семью словами. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

28 августа в 17:05 по московскому времени на волне так называемой «Радиостанции Судного дня» в 9:09 прозвучала шифровка со словом «вокзальный». За ней в 09:17 последовало слово «азооспермия», затем в 10:36 — «соляный». В 10:44 передали слово «мексиканец». В 10:53 прозвучали сразу две шифровки: «дворник» и «режемюль». А в 11:34 передали сообщение «водометный». В прошлых сообщениях УВБ-76 эти слова не встречались.

В августе УВБ-76 регулярно повторяет сообщения, звучавшие на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и в первый раз. Например, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 21 августа УВБ-76 повторяла сообщения, впервые звучавшие 20 января 2022 года. За семь дней до этого радиостанция транслировала сообщения, впервые переданные 13 января 2022 года. Причина, по которой радиостанция повторяет старые шифровки, неизвестна.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые некоторые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

