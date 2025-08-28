Раскрыт легкий способ смягчения последствий недосыпа

PLOS One: Потребление фруктов и овощей компенсирует негативный эффект недосыпа

Качество сна оказалось главным фактором психического благополучия у молодых людей, а употребление фруктов и овощей может частично компенсировать негативный эффект недосыпа. К такому выводу пришли исследователи из Новой Зеландии, Великобритании и США, опубликовавшие работу в журнале PLOS One.

В исследовании приняли участие более 2 тысяч человек в возрасте от 17 до 25 лет. Часть из них вела дневники питания и сна, а также использовала фитнес-трекеры для отслеживания физической активности. Результаты показали: лучшее качество сна сильнее всего связано с улучшением настроения и психологического состояния, на втором месте — регулярное употребление фруктов и овощей.

Даже небольшие изменения в образе жизни — на один-два дополнительных часа сна, на порцию овощей или на 10 минут физической активности больше обычного — давали ощутимый эффект. Причем выше среднего уровень потребления фруктов и овощей снижал последствия плохого сна, а хороший сон помогал чувствовать себя лучше даже при менее здоровом рационе.

Авторы отмечают: молодые люди часто сталкиваются с высоким уровнем стресса — от учебы и финансовых трудностей до социальных факторов. Поэтому простые привычки вроде сна, питания и активности могут стать ключом к поддержанию психического здоровья.

