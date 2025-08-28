Раскрыта схема заработавшего 55 миллионов рублей начальника железной дороги в России

В суд ушло дело экс-главы Восточно-Сибирской железной дороги о взятке в ₽55 млн

В суд направлено уголовное дело бывшего руководителя Восточно-Сибирской железной дороги, обвиняемого в получении взятки на сумму 55 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По делу утверждено обвинительное заключение. Процесс пройдет в Свердловском районном суде Иркутска.

По версии следствия, криминальная схема действовала с 2021-го по 2024 год. Начальник железной дороги вместе с иностранным гражданином и предпринимателями брали незаконное денежное вознаграждение за грузоперевозки леса. Тем, кто отказывался платить, чинились разные препятствия.

На имущество обвиняемых общей стоимостью 275 миллионов рублей наложен арест.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего замглавы Минтранса России Владимира Токарева по уголовному делу о растрате 700 миллионов рублей.