20:01, 28 августа 2025

Раскрыта стоимость пластики бывшей возлюбленной российского миллиардера

Модель Перминова потратила на бесшовную подтяжку кожи 400 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Раскрыта стоимость пластики бывшей возлюбленной российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева, модели Елены Перминовой. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, знаменитость потратила 400 тысяч рублей на бесшовную подтяжку кожи.

«Лазерный эндолифт — устаревшая и опасная методика. Используется кварцевый электрод, который вызывает неконтролируемое повреждение тканей, неравномерное сокращение кожи, снижение кровообращения, также имеет место быть отсутствие точного прогнозирования результата. Вместо этого рекомендуется монополярный RF-лифтинг — процедура дешевле, эффективнее и безопаснее. Для Елены Перминовой проводить лазерный эндолифт было бессмысленно, можно было выбрать менее инвазивные методы», — высказался хирург Денис Агапов.

Ранее в августе бывшая возлюбленная российского миллиардера высказалась о пластике груди. Она ответила на вопросы подписчиков.

