07:30, 28 августа 2025

Раскрыта сумма вознаграждения колумбийским наемникам за бои против России

ТАСС: Колумбийским наемникам обещали платить до $3 тысяч за бои против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Колумбийским наемникам обещали платить до трех тысяч долларов в месяц за участие в боевых действиях против России. Сумму вознаграждения в беседе с ТАСС раскрыл адвокат Максим Коротков-Гуляев, защищающий одного из иностранных бойцов Хосе Арона Медину Аранду.

По его словам, британская разведка, являющаяся посредником между украинскими структурами и колумбийцами, внушила его подзащитному, что «русские насилуют, убивают и едят детей».

Ему предложили воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), пообещав ежемесячно платить до трех тысяч долларов. «Насколько я знаю, другим наемникам обещали сопоставимые суммы», — отметил Коротков-Гуляев.

По его утверждению, Служба безопасности Украины (СБУ) подвергала иностранных наемников идеологической пропаганде.

Ранее бразильский наемник, военный врач Адамир Ангинони Жуниор рассказал, что большинство наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, остаются калеками.

