Наука и техника
09:01, 28 августа 2025Наука и техника

Раскрыта удивительная польза грудного молока

Science: Антитела IgG из грудного молока обучают иммунную систему младенцев
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Американские исследователи выяснили, что грудное молоко играет куда более активную роль в формировании иммунитета младенцев, чем считалось ранее. Согласно работе, опубликованной в журнале Science, антитела класса IgG из молока способны «обучать» иммунную систему новорожденных правильно реагировать на бактерии и пищевые антигены в кишечнике.

Эксперименты на мышах показали: если малыши получают IgG в первую неделю жизни, их иммунная система в дальнейшем становится более устойчивой. Такие животные реже демонстрируют чрезмерные воспалительные реакции в кишечнике после отъема от матери и лучше переносят новые пищевые продукты.

Ученые обнаружили, что IgG не просто связываются с бактериями в кишечнике, но и взаимодействуют с рецепторами иммунных клеток, включая Fc-рецепторы и компоненты комплемента. Благодаря этому антитела регулируют активность лимфоцитов и препятствуют развитию колита и пищевых аллергий.

Авторы работы считают, что эволюционно грудное молоко выступает не только источником питания, но и «инструкцией» для иммунитета младенца, помогая ему адаптироваться к резкой смене среды и разнообразию новых антигенов в первые месяцы жизни.

Ранее ученые раскрыли особую пользу козьего молока: оно оказалось богаче кальцием и белком по сравнению с коровьим и способно эффективнее поддерживать здоровье костей и мышц.

    Обсудить
