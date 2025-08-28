Культура
Раскрыты подробности личной жизни Алсу спустя год после развода

Калашникова: У певицы Алсу нет избранника через год после развода с Абрамовым
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Певица Алсу находится в активном поиске, но пока нового возлюбленного не встретила, заявила светская львица Анна Калашникова. Она раскрыла подробности личной жизни исполнительницы через год после развода с бизнесменом Яном Абрамовым в беседе с сайтом «Страсти».

«В окружении друзей говорят, что она вроде бы ни с кем. Но она активно общается, ходит на какие-то ужины, мероприятия. Вот день рождения у нее был — полный девичник. Насколько я знаю, она делала ужин для друзей, но официально был день рождения, где одни девочки», — рассказала Калашникова, добавив, что по ее мнению, у певицы на данный момент нет избранника.

Светская львица также добавила, что на сегодняшний день Алсу делает «упор на карьеру». «Она, мне кажется, наслаждается разрывом, отдыхает. Это груз непростой», — заявила артистка.

Ранее сообщалось, что после развода с Яном Абрамовым Алсу подняла цену на свои выступления.

