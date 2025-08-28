Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:27, 28 августа 2025Силовые структуры

Разборка в ауле закончилась расправой над двумя россиянами

В Карачаево-Черкесии возбудили дело по факту убийства двух жителей в ауле
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Карачаево-Черкесии возбудили дело по факту расправы над двумя жителями в ауле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело о расправе и незаконном приобретении оружия.

По данным следствия, 27 августа в ауле Верхняя Теберда между двумя группами местных жителей произошел конфликт, в результате которого два его участника получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью.

Прибывшие на место следователи с криминалистами произвели осмотр места происшествия, изъяли оружие и боеприпасы к нему, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела. Проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что в России осудят похищавшего машины у граждан военнослужащего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВВС России перехватили над Черным морем американский патрульный самолет. На его фюзеляже разглядели секретное оборудование

    Назван идеальный возраст для инъекций ботокса

    Разборка в ауле закончилась расправой над двумя россиянами

    Зеленский предъявил требование к Западу

    Стало известно о применении неуязвимого для ПВО оружия при ударе по Киеву

    Пенсионер поспорил с начальником из-за ценностей компании и устроил погром на погрузчике

    В России дизайнер понес наказание за перевод в 6000 рублей

    Появилось видео конфуза Энн Хэтэуэй на съемках фильма «Дьявол носит Prada 2»

    Дроны ВС России полетают без оператора

    ВС России впервые успешно применили морской дрон по военной цели ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости