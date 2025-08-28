Разборка в ауле закончилась расправой над двумя россиянами

В Карачаево-Черкесии возбудили дело по факту убийства двух жителей в ауле

В Карачаево-Черкесии возбудили дело по факту расправы над двумя жителями в ауле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело о расправе и незаконном приобретении оружия.

По данным следствия, 27 августа в ауле Верхняя Теберда между двумя группами местных жителей произошел конфликт, в результате которого два его участника получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью.

Прибывшие на место следователи с криминалистами произвели осмотр места происшествия, изъяли оружие и боеприпасы к нему, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела. Проводятся следственные действия.

