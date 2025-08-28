Экономика
16:36, 28 августа 2025

Названы признаки недобросовестного риелтора

Остудин: Риелтор-мошенник может предлагать объект по цене ниже рыночной
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Если риелтор предлагает объект по заниженной стоимости, это повод всерьез задуматься. Как распознать недобросовестного агента по недвижимости, «Газете.Ru» рассказал бизнесмен, эксперт по инвестициям и финансовым рискам Ярослав Остудин.

Продажа квартиры по цене ниже рыночной и давление на эмоции должны сигнализировать покупателю о мошенничестве. Любые попытки ускорить заключение сделки и поторопить клиента являются манипуляциями. Фразы наподобие «срочная продажа», «квартиру вот-вот купят» или «нюансы с документами» должны вызвать опасения. «Хороший агент никогда не торопит. Если вас торопят, не дают внимательно ознакомиться с документами, не отвечают на вопросы, то это повод приостановить сделку», — обращает внимание Остудин.

Стоит воздержаться от сотрудничества с агентом, если он отказывается предоставить оригиналы правоустанавливающих документов или просит внести предоплату за бронирование. «Деньги можно вносить только через аккредитив или банковскую ячейку с безопасным расчетом», — подчеркивает собеседник издания. Средства стоит переводить лишь через сервисы безопасных сделок и аккредитивы от проверенных банков. Передавать деньги курьеру или любому другому агенту, чье имя не упоминается на сайте фирмы, опасно. Если продавец настаивает на банковской ячейке, в интересах покупателя попросить опись вложения. Депозит нотариуса — не лучший вариант: в этом случае покупатель рискует большей частью суммы сделки, ведь ответственность ограничена всего пятью миллионами рублей.

Перед тем как прибегать к услугам конкретного риелтора, стоит изучить репутацию агентства. Для этого необходимо сверить ОГРН, ИНН и адрес организации, а также убедиться в актуальности юридического статуса фирмы. Если агент состоит в саморегулируемой организации (СРО) или Российской гильдии риэлторов (РГР), это хоть и не дает гарантий, что сделка пройдет без проблем, но значительно снижает их вероятность, уточнил бизнесмен. Кроме того, следует опросить прежних клиентов фирмы, если таковые есть среди знакомых. Также можно просмотреть отзывы на онлайн-площадках. Историю квартиры и личность собственника Остудин рекомендует проверить по выписке из ЕГРН. Помимо этого, стоит заблаговременно проверить квартиру на обременения (ипотеку, аренду или аресты). «Главное правило: если что-то кажется странным — не рискуйте», — предупредил эксперт.

Ранее россиянам дали советы по выбору надежного застройщика. Если девелопер, обещая большую скидку, просит перевести деньги ему напрямую, это может говорить о мошенничестве.

