Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:34, 28 августа 2025Россия

В Подмосковье выявили пассажира с подозрением на опасное вирусное заболевание

Роспотребнадзор: У пассажира из Шри-Ланки подозревается лихорадка Денге
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Роспотребнадзор предпринял противоэпидемические мероприятия из-за выявления пассажира из Шри-Ланки, у которого подозревается лихорадка Денге. Об этом сообщает РИА Новости.

27 августа в Службу санитарно‑карантинного контроля Роспотребнадзора в «Домодедово» поступило сообщение о пассажире, который жаловался на общую слабость и другие симптомы. От госпитализации и вызова скорой он отказался.

После возвращения домой у гражданина повысилась температура, из-за чего его госпитализировали в инфекционное отделение с предварительным диагнозом лихорадка Денге. Специалисты организовали отбор биоматериала для дальнейших исследований.

Ранее инфекционист Владимир Никифоров сообщил, что о возможности распространения лихорадки Денге в России можно не беспокоиться. Он объяснил, что в стране отсутствует тот вид комара, который переносит инфекцию.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В командовании ВВС Украины оценили атаку Российской армии на Киев. Почему ее назвали особенной?

    Полуголый накачанный россиянин устроил переполох в отделении полиции

    В Подмосковье выявили пассажира с подозрением на опасное вирусное заболевание

    Мишустин рассказал о дефиците российского бюджета

    Гогунский похвастался хорошим настроением новой возлюбленной

    У 39-летнего мужчины случился сердечный приступ в самолете на глазах у жены

    АК-15 под патрон 1943 года модернизируют

    Выпущено обновленное руководство по отказу от курения

    Двое россиян сняли на видео атаки ВСУ и были наказаны

    Варламов побывал в одной из самых развитых стран мира и сравнил ее с тюрьмой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости