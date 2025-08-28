В Подмосковье выявили пассажира с подозрением на опасное вирусное заболевание

Роспотребнадзор: У пассажира из Шри-Ланки подозревается лихорадка Денге

Роспотребнадзор предпринял противоэпидемические мероприятия из-за выявления пассажира из Шри-Ланки, у которого подозревается лихорадка Денге. Об этом сообщает РИА Новости.

27 августа в Службу санитарно‑карантинного контроля Роспотребнадзора в «Домодедово» поступило сообщение о пассажире, который жаловался на общую слабость и другие симптомы. От госпитализации и вызова скорой он отказался.

После возвращения домой у гражданина повысилась температура, из-за чего его госпитализировали в инфекционное отделение с предварительным диагнозом лихорадка Денге. Специалисты организовали отбор биоматериала для дальнейших исследований.

Ранее инфекционист Владимир Никифоров сообщил, что о возможности распространения лихорадки Денге в России можно не беспокоиться. Он объяснил, что в стране отсутствует тот вид комара, который переносит инфекцию.