Экономика
18:01, 28 августа 2025Экономика

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Специалист по ЖКХ Бондарь: Аферисты стали писать жильцам дома от имени УК
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: anatoliy_gleb/ Shutterstock / Fotodom

Мошенники стали писать жильцам от имени управляющей компании инициативной группы соседей и предлагать голосовать за скорейшее устранение проблем в доме. О новой схеме россиян предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с RT.

По словам специалиста, аферисты для убедительности присылают ссылку на якобы официальное голосование собственников жилья либо на коллективную заявку, однако в действительности данная ссылка ведет на поддельный сайт, который визуально может напоминать портал госуслуг или региональное приложение. «У человека просят авторизоваться, чтобы "подтвердить право собственности". Введенные логин и пароль сразу попадают к злоумышленникам. Так они получают доступ не только к личному кабинету, но и к персональным данным, а иногда и к привязанным банковским сервисам», — рассказал Бондарь. Эксперт напомнил, что регулированием реальных голосований собственников занимается Жилищный кодекс России (статьи 44—48) и что проводятся они лишь через официальные ресурсы, такие как портал ГИС ЖКХ, или региональные порталы, например, московский «Электронный дом».

В заключение специалист призвал ни в коем случае не переходить по ссылкам из частных сообщений и пользоваться только проверенными сайтами. Он также порекомендовал настороженно относиться к любым неожиданным предложениям, касающимся дома, денег и кодов и при любых вопросах лично связываться с управляющей компанией, чтобы уточнить информацию, либо оставлять УК обращение через «Госуслуги Дом».

Ранее в этот же день стало известно, что мошенники придумали способ обмана граждан с получением якобы персонального кода от домофона.

