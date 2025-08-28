Россия
Россиянин пожаловался на отказавшийся отправить его на СВО военкомат

В ХМАО военкомат отказался отправить мужчину на СВО, он подал жалобу
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) мужчине отказали в заключении контракта с Минобороны для отправки на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram.

Мужчина уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России, следует из сообщения надзорного ведомства. Причины отказа в заключении нового контракта в прокуратуре ХМАО не назвали.

По факту возможного нарушения прав россиянина началась проверка.

Ранее ветеран СВО из Курганской области заявил о намерении вернуться в зону боевых действий. Такое решение мужчина принял после того, как не прошел на выборы в областную думу. Ветеран смог собрать 260 подписей из 1380 необходимых.

