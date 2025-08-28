Силовые структуры
14:41, 28 августа 2025

Россиянин удушил школьницу зарядкой и спрятал ее тело

Житель Удмуртии получил 6 лет за убийство школьницы шнуром зарядки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Верховный суд Удмуртии оставил в силе приговор в отношении молодого человека, который удушил школьницу проводом зарядки и спрятал ее тело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Житель Глазовского района получил по решению суда шесть лет колонии общего режима. По версии следствия, 26 апреля осужденный, которому на тот момент было 17 лет, поссорился со своей девушкой в бане его матери в поселке Дом отдыха Чепца. Во время конфликта он схватил шнур зарядки и стянул его на шее возлюбленной. Она не выжила.

После случившегося молодой человек закопал тело девушки у реки. Ее нашли только спустя 12 дней.

Вину осужденный так и не признал. Вместе с защитой он попытался обжаловать приговор, но безуспешно.

Ранее следователи раскрыли уголовное дело об изнасиловании и расправе над 18-летней студенткой, тело которой было обнаружено в лесу под Кировом 27 лет назад.

