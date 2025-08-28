Россия
16:10, 28 августа 2025

Россиянина жестоко избили за отправленный незнакомке воздушный поцелуй

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Getty Images

В Санкт-Петербурге охранник клуба на улице Рубинштейна жестоко избил мужчину за отправленный незнакомой девушке воздушный поцелуй, передает 78.ru.

По данным издания, россиянин оказал знак внимания горожанке, которая стояла в очереди в клуб. После этого один из сотрудников выволок посетителя на улицу и начал бить, также он залил оппонента перцовым баллончиком.

У пострадавшего диагностировали ушибы мягких тканей головы, разрыв ушной перепонки и ожог роговицы.

Позже выяснилось, что девушка, из-за которой возникла потасовка, оказалась возлюбленной охранника.

До этого сообщалось, что в Стерлитамаке мужчину избили до состояния комы в ночном клубе. Еще раньше в Уфе сотрудник охраны напал с кулаками на зашедшего в туалет без очереди молодого человека.

