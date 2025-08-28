Российская журналистка пострадала во время демонстрации в Индонезии

Корреспондент РИА Новости Ульяна Мирошкина пострадала во время демонстрации в столице Индонезии Джакарте. Об этом издание сообщило в Telegram.

Отмечается, что журналистка пострадала из-за слезоточивого газа, который распыляла полиция. Кроме того, в Мирошкину попали осколки камней, которые демонстранты бросали в сотрудников правоохранительных органов.

В четверг, 28 августа, в Джакарте прошли массовые протесты. Индонезийские рабочие собрались у здания Совета народных представителей — палаты парламента страны — с требованием распустить законодательный орган. Кроме того, протестующие выступали за то, чтобы им повысили зарплату и улучшили условия труда.

