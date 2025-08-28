Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:04, 28 августа 2025Интернет и СМИ

Российская журналистка пострадала во время демонстрации в Индонезии

Корреспондент РИА Новости Мирошкина пострадала во время демонстрации в Джакарте
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Achmad Ibrahim / AP

Корреспондент РИА Новости Ульяна Мирошкина пострадала во время демонстрации в столице Индонезии Джакарте. Об этом издание сообщило в Telegram.

Отмечается, что журналистка пострадала из-за слезоточивого газа, который распыляла полиция. Кроме того, в Мирошкину попали осколки камней, которые демонстранты бросали в сотрудников правоохранительных органов.

В четверг, 28 августа, в Джакарте прошли массовые протесты. Индонезийские рабочие собрались у здания Совета народных представителей — палаты парламента страны — с требованием распустить законодательный орган. Кроме того, протестующие выступали за то, чтобы им повысили зарплату и улучшили условия труда.

Ранее стало известно, что оператор ВГТРК Сергей Солдатов подорвался на мине в Курской области. Сообщалось, что его доставили в курскую больницу. Позднее появилась информация, что операцию Солдатову проводили хирурги из Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по турецкому заводу в Киеве. Уже в августе там должны были начать сборку дронов Bayraktar

    Евротройка решила ввести жесткие санкции против одной страны

    Россиян призвали отказаться от покупок Лабубу на фоне СВО

    Зеленский анонсировал идеи о гарантиях безопасности для Украины

    Звезда «Дневников вампира» пришла на Венецианский кинофестиваль в откровенном наряде

    Названы неочевидные причины головной боли

    МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России

    В России предложили выпустить «крокодилов» на перехват украинских дронов

    15-летняя школьница в одиночку посетила Лондон и пропала без вести

    Францию назвали стоящей на краю финансовой пропасти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости