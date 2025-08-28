Интернет и СМИ
Сотрудник ВГТРК подорвался на мине в Курской области

Хинштейн сообщил, что оператор ВГТРК подорвался на мине в Курской области
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Оператор ВГТРК подорвался на мине в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

Сообщается, что сотрудник медиакомпании жив. По словам Хинштейна, первую помощь оператору оказали военные. Глава области также добавил, что пострадавшего доставили в Курскую областную больницу. Другие подробности случившегося не приводятся.

Кроме того, заявил Хнштейн, в селе Скородное Большесолдатского района в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) был ранен 26-летний сотрудник полиции. Врио губернатора сообщил, что он получил слепые осколочные ранения.

«Вновь прошу каждого: будьте крайне осторожны! В приграничных районах всё ещё небезопасно!» — заключил Хинштейн.

Ранее стало известно, что журналист телеканала Phoenix из Китая пострадал из-за удара украинского дрона. Сообщалось, что сотрудник прессы делал репортаж о мирных жителях.

