Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:26, 28 августа 2025Путешествия

Семья из России описала поездку в Абхазию фразой «дешево и комфортно»

Sochi 1: Семья из России выбрала Абхазию вместо Сочи и осталась довольна
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Семья из России выбрала отдых в Абхазии вместо Сочи и описала поездку фразой «дешево и комфортно». Пара осталась довольна отпуском и рассказала об этом порталу Sochi 1.

Игорь и Ирина Данилины из Краснодара признались, что решили выбрать Абхазию, когда поняли, что поездка в Сочи вместе с дочерью для них не по карману — только закончился ремонт в квартире. До этого в республике они ни разу не были.

Материалы по теме:
Сталин, горы и вино. Абхазия привлекает сотни тысяч туристов со всей России. Что посмотреть и попробовать в республике?
Сталин, горы и вино.Абхазия привлекает сотни тысяч туристов со всей России. Что посмотреть и попробовать в республике?
17 апреля 2023
Отдых в Абхазии в 2025 году. Куда поехать и что посмотреть?
Отдых в Абхазии в 2025 году.Куда поехать и что посмотреть?
29 января 2025

Данилиным удалось забронировать дешевый дом в селе Лдзаа под Пицундой, а путешествовать они решили на машине. По словам Данилиных, они сразу влюбились в Абхазию еще по дороге, которая пролегала вдоль моря. По приезде жилье выглядело так же как на фотографиях в интернете, особенно паре понравилась ухоженная закрытая территория и летняя веранда.

«Даже удивительно, что ожидание совпало с реальностью. Мы хотели дешевый, но при этом комфортный отдых, мы его получили. Ну нет у нас денег на пятизвездочный отель, я в этом не вижу ничего постыдного», — вспоминает Ирина.

Она добавила, что в номере не было полотенец, зато летняя кухня была оборудована всем необходимым. Данилины заключили, что остались довольны путешествием. В следующим году хотят отправиться в более дорогой отель в республике.

Ранее российский тревел-блогер побывал в Абхазии и рассказал, как там относятся к туристам. По его словам, гостей встречали «буквально со слезами и объятиями».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по турецкому заводу в Киеве. Уже в августе там должны были начать сборку дронов Bayraktar

    Майли Сайрус снялась голой в рекламе Maison Margiela

    Белый дом анонсировал выступление Трампа

    Состоялась жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов

    Мерц оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

    Порнозвезда Бонни Блю разозлила певицу Тейлор Свифт притязаниями на ее жениха

    Премьер Индии захотел увидеться с Путиным и Си Цзиньпином

    В Минфине прокомментировали полугодовую оценку дефицита федерального бюджета

    Актер рассказал о напугавшей его причине ночной потливости

    Россиянин в маске совершил серию налетов на отделения банков и попался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости