Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:46, 28 августа 2025Ценности

Собчак в бюстгальтере снялась с сумкой за 20 миллионов рублей

Журналистка Собчак в бюстгальтере снялась с сумкой за 20 миллионов рублей
Екатерина Ештокина

Фото: @xenia_sobchak

Российская журналистка Ксения Собчак в откровенном образе снялась с роскошным аксессуаром. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость разместила снимок, на котором с блогершей Диной Саевой предстала в черном бюстгальтере с разрезом и жакете в тон. Поверх звезда надела меховую шубу рыжего оттенка.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки, массивное колье золотого оттенка и бордовую сумку Hermes Birkin из крокодиловой кожи. Известно, что стоимость данной модели на сайте ресейла дизайнерских вещей 1stdibs составляет 256 тысяч долларов (два миллиона рублей).

Ранее в августе Собчак произвела впечатление в свитере, как у главы МИД России Сергея Лаврова. Речь шла об изделии с надписью «СССР» из ассортимента челябинского бренда Selsovet, в котором министр ранее посетил Аляску.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВВС России перехватили над Черным морем американский патрульный самолет. На его фюзеляже разглядели секретное оборудование

    Российская журналистка пострадала во время демонстрации в Индонезии

    Швейцария ответила на вопрос об отправке войск на Украину

    Опытная путешественница описала жизнь в Японии фразой «никто не разговаривает и не ест»

    Названа особенность перехваченного над Черным морем «Посейдона»

    Раскрыты подробности крушения F-35 над Аляской

    Украина обратилась в ООН после удара ВС России по Киеву

    Темпы снижения ключевой ставки связали с опасностью технической рецессии в России

    Военблогер показал последствия боев в Дзержинске

    Собчак в бюстгальтере снялась с сумкой за 20 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости