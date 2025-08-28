Собчак в бюстгальтере снялась с сумкой за 20 миллионов рублей

Российская журналистка Ксения Собчак в откровенном образе снялась с роскошным аксессуаром. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость разместила снимок, на котором с блогершей Диной Саевой предстала в черном бюстгальтере с разрезом и жакете в тон. Поверх звезда надела меховую шубу рыжего оттенка.

В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки, массивное колье золотого оттенка и бордовую сумку Hermes Birkin из крокодиловой кожи. Известно, что стоимость данной модели на сайте ресейла дизайнерских вещей 1stdibs составляет 256 тысяч долларов (два миллиона рублей).

Ранее в августе Собчак произвела впечатление в свитере, как у главы МИД России Сергея Лаврова. Речь шла об изделии с надписью «СССР» из ассортимента челябинского бренда Selsovet, в котором министр ранее посетил Аляску.