13:08, 28 августа 2025Россия

В России собор не смог вместить всех желающих проститься со сторонником «Русской общины»

В Щелково простились с членом Русской общины Ерошевичем, пришли сотни людей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Многонационал»

В Щелково простились со сторонником «Русской общины» Арсением Ерошевичем и попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

Похороны Ерошевича состоялись 27 августа. На кадрах, снятых во время отпевания, видна группа мужчин в символике одного из общественных движений, близких «Русской общине». На другом ролике видно, что Троицкий собор не смог вместить всех желающих проститься с Ерошевичем. Многие из пришедших были вынуждены стоять в дверях и на улице.

На кладбище к могиле россиянина пришли сотни людей. Некоторые из них держали в руках флаги.

О смерти игрока людительского футбольного клуба Арсения Ерошевича стало известно 23 августа. Перед этим он был жестоко избит. Возбуждено уголовное дело, под стражу взяты четыре подозреваемых.

