Сотни машин заметили в пробке на Крымском мосту

Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи достигла 15 километров
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сотни машин заметили в пробке на Крымском мосту, пробка достигла 15 километров. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Уточняется, что по состоянию на 12:00 мск очередь из машин выстроилась со стороны Керчи, всего в ней 1473 автомобиля. Пробок со стороны Тамани перед пунктом ручного досмотра нет.

На протяжении почти всего августа ситуация с очередями на Крымском мосту сложная. Так, 4 августа рекордная 35-километровая пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту — автомобили стояли в ожидании от трех до восьми часов.

