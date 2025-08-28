Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи достигла 15 километров

Сотни машин заметили в пробке на Крымском мосту, пробка достигла 15 километров. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Уточняется, что по состоянию на 12:00 мск очередь из машин выстроилась со стороны Керчи, всего в ней 1473 автомобиля. Пробок со стороны Тамани перед пунктом ручного досмотра нет.

На протяжении почти всего августа ситуация с очередями на Крымском мосту сложная. Так, 4 августа рекордная 35-километровая пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту — автомобили стояли в ожидании от трех до восьми часов.