Стал известен необычный способ снизить риск инфаркта и инсульта

ESC: Вакцина от опоясывающего лишая снижает риск инфаркта и инсульта

Вакцинация против опоясывающего лишая может не только защитить от болезненных высыпаний, но и снизить вероятность тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщили исследователи Университета Суррея и компании GSK на Конгрессе Европейского общества кардиологов в Мадриде. Метаанализ показал: у взрослых, получивших прививку от опоясывающего лишая, риск инфаркта миокарда был на 18 процентов ниже, а инсульта — на 16 процентов по сравнению с невакцинированными.

Ученые проанализировали данные 19 исследований, включая крупные клинические и наблюдательные работы, в которых участвовали десятки тысяч взрослых старше 18 и 50 лет. Эффект наблюдался как при использовании рекомбинантной, так и живой ослабленной вакцины. В среднем это означало от 1,2 до 2,2 предотвращенных сердечно-сосудистых событий на тысячу человек в год.

Хотя авторы отмечают, что большинство доступных данных получено из наблюдательных исследований и необходимы дополнительные клинические испытания, результаты открывают перспективу для разработки новых профилактических стратегий. Если эффект подтвердится, вакцина от опоясывающего лишая может стать двойной защитой: одновременно от вируса и от связанных с ним сердечно-сосудистых рисков.

