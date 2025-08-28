Интернет и СМИ
Стало известно о состоянии подорвавшегося на мине оператора

Марина Совина
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Подорвавшегося на мине оператора ВГТРК Сергея Солдатова прооперировали, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, состояние оператора стабилизировано, его перевели в реанимацию. У Солдатова серьезная травма ноги, потому операция пройдет как минимум в два этапа, уточнил врио губернатора.

О том, что оператор ВГТРК подорвался на мине, стало известно 28 августа. Хинштейн призвал жителей региона быть крайне осторожными и напомнил об опасностях в приграничных районах.

Ранее сообщалось, что журналист телеканала Phoenix из Китая пострадал из-за удара украинского дрона. Сообщалось, что сотрудник прессы делал репортаж о мирных жителях.

