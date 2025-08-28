Культура
12:11, 28 августа 2025Культура

Стало известно об обиде Орбакайте на мать

Mash: Орбакайте винит Пугачеву в отмене выступлений в России и злости публики
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Кристина Орбакайте винит мать, эстрадную исполнительницу Аллу Пугачеву, в отмене выступлений в России и хейте публики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, исполнительница хочет, но не может вернуться в Россию из-за потенциальных неприятностей, связанных с отношением общества к ее матери и отчиму. Так, отмечается, что в 2024 году Орбакайте приезжала в страну и на нее «обрушилась гора хейта».

После этого артистка больше не выступала в РФ, уточняет канал. «При этом предложения ей до сих пор поступают. Люди готовы платить двойной гонорар, обеспечить полную конфиденциальность и создать все условия, но звезда отказывается», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя.

