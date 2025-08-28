Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:51, 28 августа 2025Наука и техника

Сброс спутников Starlink с крупнейшей ракеты попал на видео

SpaceX показала на видео выгрузку макетов спутников Starlink с ракеты Starship
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: @Starlink

Корпорация SpaceX показала процесс выгрузки и развертывания спутников Starlink в ходе десятого тестового полета Starship. Ролик опубликован на странице компании в соцсети X.

Запуск многоразовой транспортной системы Starship состоялся в ночь на 27 августа. В его рамках инженеры компании провели несколько испытаний корабля — в том числе сброс макетов спутников Starlink V3. Процесс выгрузки макетов записали на видео с помощью камер, расположенных внутри ракеты.

По информации SpaceX, через 19 минут 20 секунд после старта ракета вышла на необходимую орбиту и начала сброс спутников. Согласно ролику, модели были сгруппированы в две группы по четыре штуки и выбрасывались в космос попарно. Некоторые спутники во время выгрузки задевали двери отсека, однако после этого успешно оказывались снаружи и раскрывались.

Судя по данным телеметрии, тестовый запуск спутников состоялся на высоте 190 километров и на скорости более 26 тысячи километров в час. Новое поколение Starlink увеличит пропускную способность сети до 60 терабит в секунду.

В ходе тестового запуска сверхтяжелый ускоритель Starship отработал новый маневр, связанный с отключением основных двигателей Raptor и переходом на резервные. В конце ракета сымитировала мягкую посадку в нужной точке Индийского океана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «От аэродромов до железных дорог». Россия запустила почти 600 дронов и десятки ракет по Украине. Зеленский выступил с обращением

    Сотни россиян приехали на поиски вышедшего за забор и исчезнувшего восьмилетнего мальчика

    Площадь лесных пожаров в Якутии подсчитали

    В Москве старшеклассник надругался над 12-летней девочкой

    55-летняя Кейт Бланшетт в платье с декольте до пупка посетила Венецианский кинофестиваль

    Американский баскетболист назвал самую необычную для него вещь в России

    Песни Shaman, Газманова и Трофимова будут изучать в школах

    Российские птицефабрики попросили перейти на плановые закупки

    Россиянин пожаловался на отказавшийся отправить его на СВО военкомат

    Пашинян после угрозы показать пенис перешел к действиям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости