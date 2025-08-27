Мощнейшую ракету SpaceX проверили на живучесть

Ракета Starship показала живучесть и выпустила тестовые спутники Starlink

Инженеры SpaceX успешно запустили многоразовую транспортную систему Starship в космос, попутно завершив несколько испытаний ракеты. Об этом сообщает издание TechCrunch.

По словам журналистов, успешный старт состоялся после года неудач. Ракета вернулась из десятого испытательного полета, который прошел ранним утром 27 августа. Сверхтяжелый ускоритель самой крупной и мощной космической ракеты отработал новый маневр, связанный с отключением основных двигателей Raptor и перехода на резервные.

Также инженеры корпорации протестировали живучесть отдельных компонентов. Так, воздействие невероятной температуры во время входа в атмосферу создала хорошие условия для испытания теплового щита. После выхода корабля на орбиту также удалось открыть грузовой отсек и выгрузить 8 макетов спутников Starlink V3. В заключении специалисты SpaceX сымитировали мягкую посадку ракеты в нужной точке в Индийском океане, хотя после приводнения она и взорвалась.

«Это большая победа для SpaceX, которая неоднократно теряла разгонный блок Starship из-за серии технических сбоев во время полета», — подчеркнули авторы медиа. При этом они подчеркнули, что для достижения настоящей многоразовости компании придется провести еще много испытаний.

Утром 26 августа SpaceX во второй раз подряд отменила запуск Starship. Тогда старт ракеты перенесли из-за погодных условий.