Наука и техника
09:57, 26 августа 2025Наука и техника

Запуск Starship отменили второй раз подряд

Десятый полет Starship отменили второй раз подряд — из-за погоды
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Steve Nesius / Reuters

Американская корпорация SpaceX повторно отложила полет корабля Starship. Об этом сообщается в X компании.

Десятый полет многоразовой транспортной системы был запланирован на ночь 25 августа, однако его отложили из-за проблем наземного оборудования. Запуск перенесли на сутки вперед. Однако в ночь на 26 августа в SpaceX заявили, что испытательный полет отменили из-за погодных условий.

В космической корпорации подчеркнули, что инженеры проекта будут искать наилучшее время для следующего полета. Позже глава SpaceX Илон Маск назвал точные причины второго подряд срыва запуска корабля — наличие густых облаков над стартовой площадкой. Маск объяснил, что в назначенное время существовал высокий риск удара молнией.

Starship — рекордная по размерам и массе многоразовая сверхтяжелая ракета-носитель. Первый запуск ракеты состоялся 20 апреля 2023 года. В настоящий момент SpaceX совершила девять запусков Starship, пять из которых завершились неудачно.

В конце июля команда российских специалистов заявила о создании сверхлегкой ракеты-носителя SpaceNet. Ракета массой 14 тонн изготавливаются с использованием технологии трехмерной печати.

