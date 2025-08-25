Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:56, 25 августа 2025Наука и техника

Названа причина срыва запуска Starship

SpaceX отменила запуск Starship из-за проблем наземного оборудования
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Steve Nesius / Reuters

Корпорация SpaceX Илона Маска отменила запуск корабля Starship из-за технических проблем. Об этом компания сообщила в X.

Десятый полет многоразовой транспортной системы должен был состояться в ночь на 25 августа. Однако SpaceX отменила его за 17 минут до старта. В корпорации назвали причину срыва — неполадки наземных систем. Инженеры фирмы подчеркнули, что необходимо время, чтобы устранить проблемы.

Перенесенный запуск Starship должен состояться 25 или 26 августа. Десятый полет мегакорабля был запланирован Илоном Маском в середине июля.

Starship — многоразовая сверхтяжелая ракета-носитель и самая большая по размерам, массе, мощности и грузоподъемности ракета в истории. Первый полет Starship и Super Heavy, состоявшийся 20 апреля 2023 года, закончился неудачей.

В конце августа специалисты CNBC заявили, что недавний сбой в работе Starlink могла вызвать нехватка ресурсов спутникового сервиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России закрыли крупнейший сайт с информацией о миллионах россиян. Мошенники годами получали данные о паспортах и зарплатах

    Пугачева поздравила украинского артиста с наградой от Зеленского

    Бывшая участница популярного реалити-шоу раскрыла грязную правду о нем

    Россияне получили почти миллион рублей за несуществующего ребенка

    ЕС задумал вновь использовать российские замороженные активы

    В ДНР раскрыли положение российских войск в Доброполье

    В российском регионе прекратили продажу бензина населению

    Стали известны погодные условия в заплыве через Босфор с пропавшим россиянином

    В Турции раскрыли условие распада НАТО

    Глава Курской области отреагировал на задержание своего заместителя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости