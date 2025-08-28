Россия
17:07, 28 августа 2025Россия

Статус ветерана боевых действий захотели присвоить добровольцам первых месяцев СВО

Кабмин одобрил проект о статусе ветерана боевых для первых добровольцев СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России статус ветерана боевых действий захотели присвоить добровольцам первых месяцев специальной военной операции (СВО) на Украине. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, кабмин одобрил проект закона, Госдума рассмотрит его на следующей неделе, передает ТАСС.

Речь идет о бойцах, которые заключили соглашение с Министерством обороны в период с октября 2022-го по сентябрь 2023 год. Планируется принять закон, в соответствии с которым им также были бы предоставлены соответствующие социальные гарантии.

«Президент подчеркивал, что статус ветерана боевых действий должен присваиваться тем, кто там воюет (...) Указанные бойцы выполняли значимые задачи, проявили мужество и героизм, сражаясь за страну, поэтому каждый из них получит возможность оформить статус ветерана или инвалида боевых действий, а также приобрести все положенные им преимущества», — заявил Мишустин.

Ранее сообщалось, что участников обороны ряда российских регионов признают ветеранами боевых действий. Помимо Брянской, Белгородской и Курской областей, в перечень попали территории Воронежской области, а также Анапа, Новороссийск и Геленджик Краснодарского края.

