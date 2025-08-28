Мир
Страны Европы восстановят санкции против Ирана

Axios: Франция, Великобритания и Германия восстановят санкции против Ирана
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Akbar Nemati / Unsplash

Министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и глава внешнеполитического ведомства Европейского союза (ЕС) сообщили госсекретарю США Марко Рубио, что 28 августа они запустят механизм «мгновенного возврата санкций» (механизм snapback) против Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Упомянутый механизм позволяет любой из стран-участниц «ядерного договора» 2015 года (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай) в одностороннем порядке восстановить все санкции Совета Безопасности ООН против Ирана, если она посчитает, что были нарушены условия сделки.

«Лидеры евротройки считают, что Иран на протяжении многих лет явно нарушает свои обязательства по ядерной сделке 2015 года, и не предпринимает никаких конкретных шагов для исправления этой ситуации», — рассказал европейский дипломат, объясняя принятое решение.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран может перестать сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае, если Великобритания, Германия и Франция запустят механизм, который возобновит санкции ООН в отношении исламской республики.

