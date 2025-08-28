Силовые структуры
16:38, 28 августа 2025Силовые структуры

Суд арестовал российских медиков-коррупционеров из НМИЦ имени Мешалкина

В Москве арестовали топ-менеджеров НМИЦ имени Мешалкина на два месяца за взятки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве топ-менеджеров Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалкина арестовали на два месяца за взятки. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца гендиректора НМИЦ Александра Чернявского и его заместителя Артема Пухальского.

Об их задержании сообщалось 27 августа. Они подозреваются в получении взяток в особо крупном размере.

При обысках в исследовательском центре правоохранители достали из сейфа конверты с разной валютой. В нем также обнаружили золотые слитки с сертификатами.

Ранее сообщалось, что слитки золота, коллекцию часов и пачки денег нашли у российских медиков-коррупционеров.

