07:05, 28 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Вероятность мирного урегулирования на Украине до конца года оценили

Политолог Журавлев: Мирное урегулирование на Украине в 2025 году возможно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

Конфликт на Украине не закончится вместе с прекращением огня, заявил генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он также оценил вероятность мирного урегулирования до конца 2025 года.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что США хотят до конца текущего года найти «ингредиенты» к мирному соглашению по Украине.

«Вопрос в том, что будет главным? Само прекращение огня? Тогда окончание конфликта нереалистично. Огонь прекратить можно. Чтобы закончить войну — нужно что-то большее, чем прекращение огня. В этом и есть противоречие между нами и американцами. Они говорят: давайте огонь прекратим, это и будет миром, но это же не разрешает те проблемы, которые привели к войне. Поэтому если мы пойдем просто на прекращение огня, это означает, что мы отложим войну, дадим Украине возможность собраться с силами и начать войну заново. Кому это нужно?» — поделился Журавлев.

По мнению политолога, вероятность мирного урегулирования до конца 2025 года существует, однако для этого Украина должна пойти на определенные уступки.

«Пока Украина отвергает все наши предложения и даже те предложения, которые мы сделали, например, на основе итальянской идеи: чтобы включить в состав России все территории спорные, но чтобы Запад при этом формально это присоединение не признал», — заключил эксперт.

До этого Уиткофф высказался о взглядах российского лидера Владимира Путина на урегулирование конфликта на Украине. Он подчеркнул, что политик хочет мира.

