Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:26, 28 августа 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме объяснили обращение Зеленского к дружественным России странам

Депутат Чепа: Зеленский обращается к Китаю и Венгрии из-за их позиций
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Слова президента Украины Владимира Зеленского с просьбой к Китаю и Венгрии осудить удары Вооруженный сил России (ВС РФ) по Украине в ночь с 27 на 28 августа — пиар-ход, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что Россия наносит подобные удары исключительно в ответных целях.

Ранее Зеленский призвал Венгрию и Китай отреагировать на удары ВС РФ по территории Украины. Политик также призвал ввести новые «жесткие санкции» против России.

«То что Украина наносит удары по гражданским объектам — это Зеленский считает нормальным. В основном удары ВС РФ — ответные шаги на действия Украины. Нанесли удары массированные по Ростовской области? Получите. Россия наносит удары по объектам военно-промышленного комплекса», — сказал Чепа.

Он пояснил, что глава Украины призывает к осуждению именно Китай и Венгрию из-за занимаемой позиции двух стран.

Ранее спикер командования Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что атака на Киев в ночь с 27 на 28 августа стала особенной благодаря одному из самых массированных применений ракет за все время конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что мира на Украине можно добиться и без введения временного перемирия. По его словам, главное в урегулировании конфликта — добиться длительного мира между странами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лондон вызывает российского посла из-за ударов по Киеву. В ходе атаки были повреждены здания Британского совета и дипмиссии ЕС

    Украина атаковала регион Центральной России воздушными шарами со взрывчаткой

    Трамп примет в Белом доме иностранного лидера

    Заступившегося за девушку в Москве участника СВО ударили ножом в горло

    Вернувшимся из тропических стран людям назвали требующие обращения к врачу симптомы

    Российскому флоту предрекли распространение нового типа вооружения

    В Госдуме объяснили обращение Зеленского к дружественным России странам

    Шериф надел золотую цепь наркодилера на пресс-конференцию

    Фон дер Ляйен захотела превратить Украину в «стального дикобраза»

    Стала известна позиция Индии по вопросу дальнейших закупок нефти из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости