В Госдуме высказались о возможных изменениях маткапитала

Депутат Бессараб: Желание россиян рожать детей зависит не только от матподдержки

Индексация маткапитала проходит ежегодно и, безусловно, будет продолжаться и дальше, при этом государство меняет подходы в поощрении граждан к рождению детей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что отказ от индексации материнского капитала на первенца, чтобы перевести эти деньги на маткапитал за второго ребенка, не повлияет на стимулирование рождаемости вторых детей. Чтобы действительно изменить ситуацию, нужно существенно увеличить сумму маткапитала за второго ребенка.

Депутат отметила, что на сегодня материнский семейный капитал, бюджет которого составляет около 10 триллионов рублей на ближайшие три года, фактически выплачивается на первого и второго ребенка. По ее словам, государство должно задуматься о том, чтобы выплачивать его и на всех последующих детей, чтобы увеличить количество многодетных семей в стране, добавила она.

«Как показали опросы, далеко не только от материальной помощи зависит желание россиян рожать детей. Сегодня очень важно для молодых семей, чтобы была работа, возможность после трудоустройства получить собственное жилье. И мы здесь тоже подходим к тому, что нужно менять подходы именно к семейной ипотеке. У нас сегодня 6 процентов для всех семей без исключения. Но было бы правильно, если бы за четвертого ребенка давали 4 процента, а за пятого — беспроцентную ипотеку», --считает Бессараб.

Парламентарий согласилась, что необходимо повышать сумму маткапитала, и добавила, что нужно прежде всего простимулировать семьи на рождение третьего, четвертого и последующих детей. Вместе с тем Бессараб отметила, что значительное повышение выплат в ближайшем будущем сделать будет затруднительно.

«Все-таки 10 триллионов на три бюджетных года — это колоссальная сумма. Сейчас меры поддержки охватывают период жизни детей до 17 лет включительно. Сегодня повысить маткапитал и включить пользование им на третьего и последующего деток будет очень трудно», — заключила депутат.

Ранее общественная организация «Отцы рядом» обратилась к президенту России Владимиру Путину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Общественники хотят упразднить понятие «материнский капитал» из-за дискредитации отцов.