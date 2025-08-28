Россия
15:03, 28 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о влиянии ударов по Киеву на переговоры по Украине

Депутат Журова: На Западе раскрутят атаку на Киев в негативном ключе против РФ
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Атака на Киев может повлиять на переговорный процесс в том случае, если на Западе сами раскрутят эту тему в негативном ключе, как это сделала верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее Кая Каллас назвала насмешкой массированный удар Вооруженных сил (ВС) России по целям в Киеве и пригороде. Также политик добавила, что необходимо начать переговоры об урегулировании украинского кризиса.

Депутат указала, что западные политики не освещают действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) и показывают лишь одну сторону, в которой Россия выступает в негативном свете. Кроме того, российские СМИ на Западе заблокированы, поэтому у людей нет объективного понимания происходящего, отметила она.

«Но вопрос же перемирия сейчас не стоял. Если бы он стоял, тогда другое дело, тогда нас можно было бы обвинить. А так идет спецоперация, и когда перемирие было, мы действительно свое слово держали, в отличие от Украины», — сказала Журова.

Парламентарий также обратила внимание на военный конфликт в Газе, в ходе которого политики никак не осуждали Израиль. По ее словам, Запад предпочитает не замечать еще более острых ситуаций в мире, фокусируя внимание только на России.

«Поэтому думаю, что пока военные не выполнили все свои задачи, дипломаты не приступают к решению своих задач. Несомненно, всем хочется, чтобы дипломаты быстрее выполнили свою дипломатическую миссию. Поэтому, возможно, все это отговорки для Европы, чтобы еще больше не участвовать как раз самим в переговорных процессах», — заключила Журова.

14 и 22 августа ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба», через который Россия поставляет нефть в Венгрию и Словакию, тем самым вызвав осуждение Будапешта и Братиславы. Зеленский в шутливой форме прокомментировал удары и заявил, что существование «Дружбы» зависит от венгерской стороны.

