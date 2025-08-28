Россия
14:08, 28 августа 2025Россия

В российском городе младенца госпитализировали после прогулки с матерью

В Петербурге младенца госпитализировали после прогулки с матерью под веществами
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге младенца госпитализировали после прогулки с 23-летней матерью, которая, вероятно, находилась под воздействием наркотических веществ. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По сведениям российского телеканала, женщину в неадекватном состоянии с ребенком в коляске заметили на улице Кронверкской. Горожане вызвали сотрудников полиции.

Оперативники выяснили, что сын женщины в тяжелом состоянии. Медики заподозрили у него энцефалопатию (нарушение функции головного мозга).

Мать ребенка задержали, в ее отношении следователи начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что жительница Бурятии вколола плачущему младенцу сильнодействующий препарат. В ходе допроса женщина пыталась объяснить свои действия состоянием аффекта и послеродовой депрессией, однако экспертиза опровергла это.

