В российском регионе задержались поезда из-за падения БПЛА

Шесть пассажирских поездов задержаны в Самарской области из-за падения БПЛА

Шесть пассажирских и четыре пригородных поезда задержаны в Самарской области в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается на официальном сайте РЖД.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 28 августа, в районе станции Кряж в российском регионе. Из-за падения БПЛА была временно нарушена работа контактной сети. Максимальное время задержки составляет 2 часа 14 минут. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов, отметили в РЖД.

В источнике также говорится, что три пригородных поезда были отменены.

В ночь на 28 августа Вооруженные силы Украины выпустили по России свыше сотни беспилотников. Больше всего дронов — 22 — сбили над Черным морем. Еще по 21 перехватили над Ростовской и Самарской областями.