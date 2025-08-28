Мир
15:09, 28 августа 2025Мир

ВВС Финляндии захотели отказаться от свастики из-за неловких ситуаций

Yle: ВВС Финляндии планируют отказаться от свастики на знаменах подразделений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Inquam Photosc / George Calin / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Финляндии планируют отказаться от использования свастики на знаменах своих подразделений. Об этом сообщает Yle со ссылкой на главу Карельского командования ВВС республики полковника Томи Бема.

«Мы могли бы продолжать использовать это знамя, но иногда могут возникать неловкие ситуации, [связанные] с иностранными гостями», — заявил Бем.

По словам полковника, в настоящее время ВВС страны проводят реформу своих знамен, рассматривая вопрос об удалении с них свастики. Он подчеркнул, что мир изменился, в связи с чем Финляндии следует жить «в соответствии со временем». Бем сообщил, что штаб-квартира ВВС уже отказалась от использования этого символа.

Ранее депутат от Социал-демократической партии Германии, вице-президент парламента (ландтага) федеральной земли Баден-Вюртемберг Даниэль Борн признался в рисовании свастики на бюллетене и покинул пост.

    Все новости