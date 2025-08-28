Забота о себе
07:30, 28 августа 2025Забота о себе

Женщинам объяснили разницу между ощущением приближающегося оргазма и позывами в туалет

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Emily frost / Shutterstock / Fotodom  

Сексолог Ана Паула Насименто заявила, что некоторые женщины могут спутать приближающийся оргазм с позывами к мочеиспусканию. В разговоре с изданием Metropoles она объяснила разницу между двумя ощущениями.

Как отметила сексолог Элиани Мариусси, сомнения на этот счет у некоторых женщин возникают, поскольку уретра располагается близко к клитору. В связи с этим во время полового акта она тоже стимулируется, что зачастую приводит к появлению позывов к мочеиспусканию, объяснила эксперт.

Насименто пояснила, что при потребности в мочеиспускании ощущения локализованы в мочевом пузыре, а приближение оргазма чувствуется именно на уровне гениталий, особенно клитора и влагалища. Еще одним отличием является характер мышечных сокращений, которые возникают во время секса уже на самом пике. Так, в этот момент они более интенсивные и приятные, нежели при позывах в туалет, заключила специалистка.

Ранее психиатр Кармита Абдо рассказала, через какое время сексуальное воздержание приводит к стрессу. По ее словам, для каждого человека этот показатель является индивидуальным.

