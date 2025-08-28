Знакомый погибшего российского альпиниста рассказал о нем

Знакомый альпиниста Расторгуева назвал его добрым и отзывчивым человеком

Знакомый погибшего российского альпиниста Александра Расторгуева Ильдар Тынчеров назвал его добрым и отзывчивым человеком. Воспоминаниями о приятеле мужчина поделился в разговоре с 360.ru.

«Саша Расторгуев был обычным, но настоящим человеком… Мужик, одним словом», — рассказал Тынчеров.

Другой знакомый Расторгуева, Валерий Козаев, охарактеризовал альпиниста как отличного спортсмена, серьезного инструктора и настоящего человека.

Ранее сообщалось, что экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев погиб при восхождении на гору Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии. Расторгуев был мастером спорта по альпинизму, на его счету — более 200 восхождений. 25 августа мужчине исполнилось 68 лет.