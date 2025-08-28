Известный российский альпинист погиб при восхождении в Кабардино-Балкарии

Экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Расторгуев погиб в горах

Экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев погиб при восхождении на гору Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин рассказал, что группу Расторгуева, состоявшую из трех человек, завалило камнями во время подъема на пятитысячник. Собеседник агентства назвал смерть мужчины трагической случайностью. Он добавил, что двум напарникам известного альпиниста удалось выжить.

Расторгуев был мастером спорта по альпинизму, на его счету — более 200 восхождений. 25 августа мужчине исполнилось 68 лет.

