Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:08, 28 августа 2025Путешествия

Известный российский альпинист погиб при восхождении в Кабардино-Балкарии

Экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Расторгуев погиб в горах
Алина Черненко

Фото: страница Александра Расторгуева во «ВКонтакте»

Экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев погиб при восхождении на гору Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин рассказал, что группу Расторгуева, состоявшую из трех человек, завалило камнями во время подъема на пятитысячник. Собеседник агентства назвал смерть мужчины трагической случайностью. Он добавил, что двум напарникам известного альпиниста удалось выжить.

Расторгуев был мастером спорта по альпинизму, на его счету — более 200 восхождений. 25 августа мужчине исполнилось 68 лет.

Ранее в сети появилось фото россиянки Натальи Наговициной, застрявшей в горах Киргизии 12 августа, и помогавших ей альпинистов. На снимке женщина запечатлена уже с травмой. Тем временем преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев после видео с дрона дал неутешительный прогноз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лондон вызывает российского посла из-за ударов по Киеву. В ходе атаки были повреждены здания Британского совета и дипмиссии ЕС

    Украина атаковала регион Центральной России воздушными шарами со взрывчаткой

    Трамп примет в Белом доме иностранного лидера

    Заступившегося за девушку в Москве участника СВО ударили ножом в горло

    Вернувшимся из тропических стран людям назвали требующие обращения к врачу симптомы

    Российскому флоту предрекли распространение нового типа вооружения

    В Госдуме объяснили обращение Зеленского к дружественным России странам

    Шериф надел золотую цепь наркодилера на пресс-конференцию

    Фон дер Ляйен захотела превратить Украину в «стального дикобраза»

    Стала известна позиция Индии по вопросу дальнейших закупок нефти из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости